Muzički producent "Zvezda Granda" Mikica Gačić postao je deda po sedmi put, a njegova ćerka Nina Ćirković danas se porodila i dobila ćerku.

Prirodni porođaj protekao je u najboljem redu, a na svet je stigla devojčica Julija koja je na rođenju teška 3.300 grama, a dugačka 51 centimetar.

- To je velika radost! Presrećni smo - rekao je ponosni deda za "Grand".

On i njegov zet Aca večeras će upriličiti veliko slavlje u jednom beogradskom restoranu za sve prijatelje.

Inače, juče je i njegov sin Marko Gačić objavio da sa novom izabranicom čeka sina, što znači da je i osmo unuče na putu.

- Neka su deca živa i zdrava! Ona su najveća radost i naše najveće bogatstvo. Hvala Bogu, neka nas je što više. Slavićemo svako unuče - rekao je Mikica.

Marko sa ljubavnicom čeka dete

Pevač Marko Gačić, kako se navodi, i dalje se zvanično nije razveo od supruge Goge, tokom čijeg braka je, prema pisanju, došlo do prevare.

Marko je sada u emotivnoj vezi sa novom partnerkom Saškom Stričević, sa kojom očekuje bebu, a par je organizovao i slavlje povodom otkrivanja pola deteta.

Njih dvoje pozirali su ispred panoa dekorisanog roze i plavim balonima, dok je na postavci pisalo "Dečak ili devojčica".

Saška je za ovu priliku nosila žutu haljinu, a atmosferu sa proslave zabeležio je njihov prijatelj, koji je fotografiju objavio uz kratak opis: "Sa srećom brate".

"Čekam presudu"

Pevačica Goga Gačić započela je novo životno poglavlje nakon razvoda od bivšeg supruga Marka Gačića, koji je usledio posle osam godina braka u kojem su dobili dvoje dece.

Istakla da je trenutno u potpunosti posvećena deci i karijeri, dok o novoj emotivnoj vezi ne razmišlja.

- To je stalno to neko pitanje, da li sam emotivno slobodna, što se tiče partnera i toga, ali ja nikada ne mogu da budem "devojka" u tom smislu, jer imam dvoje dece. Imam toliko obaveza dnevno da nemam tu slobodu, niti vreme, niti sada razmišljam na tu stranu. Fokus su deca, škola, još uvek nije završena školska godina, stalno se nešto dešava, rekreativne nastave, folklor, koncerti. Mama je ponosna. Konstantno su tu obaveze, tako da sam zahvalna što imam dvoje zdrave i preslatke dece - rekla je Goga.

Alo/Telegraf

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