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U jednoj od najozbiljnijih razmena vatre od početka primirja, Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, dok su SAD izvodile nove napade na iransko ostrvo Kešm.

Američka vojska je saopštila da je „onesposobila“ tanker sa naftom koji se kretao ka iranskoj luci pogodivši ga raketom Helfajer.

Iranski mediji su signalizirali da su razgovori između Teherana i Vašingtona u toku, dan nakon izveštaja da ih je Iran obustavio. Glavni pregovarač zemlje zapretio je eskalacijom ako se napadi Izraela na Liban nastave.

Razgovori o važnim temama između Izraela i Libana su završeni za danas i nastaviće se sutra u američkom Stejt departmentu. Razgovori se događaju nakon što su militantna grupa Hezbolah, koju podržava Iran, i izraelska vojska razmenili udare preko noći.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će izraelska vojska nastaviti da napada južni Liban „kako je planirano“, nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da izraelske snage neće krenuti ka Bejrutu. Izvori kažu da je poziv između dva lidera postao žestok.

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Kuvajt saopštio da je presreo napade izvedene raketama i dronovima

Kuvajtska protivvazdušna odbrana presrela je "neprijateljske raketne i dronske napade", prenela je državna novinska agencija KUNA, pozivajući se na Generalštab vojske.

Vlasti nisu navele odakle su pretnje potekle, ali su saopštile da su eksplozije koje su se čule rezultat aktivnosti protivvazdušne odbrane tokom presretanja projektila i bespilotnih letelica, preneo je Rojters.

Generalštab je pozvao građane da poštuju bezbednosna uputstva i da se ne približavaju krhotinama ili neidentifikovanim predmetima. Saopštenje Generalštaba je usledilo nakon izveštaja iranskih medija o eksplozijama u oblasti ostrva Kešm, bez navođenja uzroka.

IRGC saopštio da je gađao američke ciljeve nakon napada kod Ormuskog moreuza

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je izveo udare na neprijateljski brod, sedište američke Pete flote u Bahreinu i regionalnu američku vazduhoplovnu bazu, navodeći da je akcija sprovedena kao odgovor na, kako tvrdi, dva američka napada na iranske objekte.

Prema saopštenju IRGC-a, događaji su počeli kasno uveče kada je iranski tanker za naftu pogođen projektilom iz vazduha u blizini Ormuskog moreuza, pri čemu je oštećen mašinski prostor broda, preneo je iranski Press TV.

IRGC je naveo da je potom njegova mornarica raketirala brod "Panaja", koji je označila kao "američko-cionistički neprijateljski brod", dodajući da je akcija izvedena kao odgovor na "agresiju" i kršenje propisa koji regulišu plovidbu kroz Ormuski moreuz. U saopštenju se dodaje da je američka vojska kasnije gađala komunikacioni toranj IRGC-a na južnom delu ostrva Kešm.

Rubio: Netanjahuov plan za zauzimanje 70 odsto Gaze nije deo Trampovog plana

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je sinoć da plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da zauzme 70 odsto Pojasa Gaze kako bi porazio militantnu palestinsku grupu Hamas nije deo plana od 20 tačaka američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje sukoba Izraela i Hamasa.

Rubio je na saslušanju pred Komitetom za spoljne poslove Senata, odgovarajući na pitanje o stavu Sjedinjenih Američkih Država, povodom najavljenog cilja Netanjahua da zauzme 70 odsto Gaze, rekao da SAD imaju plan i da "on to ne zahteva", prenosi AP.

"I, na kraju krajeva, razumemo da ono što želimo, a mislim da bi i Izraelci na kraju želeli, jeste Gaza kojom upravlja entitet koji nije Hamas", kazao je Rubio.

Američka vojska onesposobila naftni tanker koji je pokušao da uplovi u iransku luku

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je danas da je onesposobila naftni tanker "Leksi" pod zastavom Bocvane, koji se nije pridržavao propisa u Ormuskom moreuzu, i pokušao je da plovi ka iranskoj luci u Persijskom zalivu.

CENTCOM u saopštenju na platformi X navodi da je "onesposobljen prazan tanker za prevoz nafte", dok je plovio kroz međunarodne vode ka iranskom ostrvu Harg, nakon što je posada broda ignorisala ponovljena upozorenja, i nije poštovala uputstva američkih snaga više puta tokom perioda od 24 sata.

"Američki avion je na kraju onesposobio brod ispalivši raketu 'helfajer' u mašinski prostor broda, čime je tanker sprečen da stigne do Irana", navodi se u saopštenju.

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