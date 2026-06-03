Pevač Marko Gačić, kako se navodi, i dalje se zvanično nije razveo od supruge Goge, tokom čijeg braka je, prema pisanju, došlo do prevare.

Marko je sada u emotivnoj vezi sa novom partnerkom Saškom Stričević, sa kojom očekuje bebu, a par je organizovao i slavlje povodom otkrivanja pola deteta.

Njih dvoje pozirali su ispred panoa dekorisanog roze i plavim balonima, dok je na postavci pisalo "Dečak ili devojčica".

I dok Marko broji sitno do naslednika, njegov otac Mikica slavi! Ćerka muzičkog producenta, Nina Ćirković danas se porodila i dobila ćerku, a na slavlje je došla i bivša Markova žena Goga Gačić sa ćerkom dok se Marko Gačić sa kojim je u procesu razvoda nije pojavio.

Goga je blistala u elegantnoj bež haljini sa čipkom i bila je vidno raspoložena.

-Za Marka sam se udala kada je ona bila 7. razred, odrasla je pored mene i ona zna da sam uvek uz nju i sve njih. Čitav dan smo na vezi, ima tamo i ko da joj se nađe. Porođaj je prošao odlično, ona je mlada, ali hrabra mama! Ne znam zaista da li će se Marko pojaviti - rekla je Goga.

Deca su bila na otkrivanju pola

Marko Gačić i njegova nova devojka juče su otkrivali pol bebe, a Goga kaže da su deca prisustvovala tome.

- Sinčić je kod tate, deca su juče bila na dešavanju kada je bilo otkrivanje pola bebe. Decu ne branim, kao što sam i rekla. Mala je tu sa mnom, a sin je poželeo da ostane sa tatom. Da li će se njih dvojica večeras pojaviti u nekom trenutku ne znam. Mislim da je on trebao prvi da bude tu, to mu je rođena sestra. Ove teme nisu lake, ni jednostavne ni normalne.

- Nije mi teško, ovo je moj ponos, anđeo i život. Prvi nalet je bio jako težak, sada je lakše. Ljubav mi ne fali, nije mi to primarno- rekla Goga pokazujući na ćerku. Na pitanje da li misli da će joj se poljuljati odnos sa Markovom porodicom jednog dana kada nađe novog partnera kaže:

- Moj odnos sa Markovom porodicom nikada ne može da se poljulja i promeni. Mi sada imamo oboje svoj život i logičan sled je da se to dogodi.

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