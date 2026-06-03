Anabela Atijas došla je večeras na rođendansku proslavu kod svog prijatelja i menadžera Nenada Šipke, a na slavlju se pojavila sa suprugom Andrejom Atijasom, koji se retko pojavljuje u javnosti.

Ona je govorila o porodici, unukama, ali i koleginici Mini Kostić.



Anabela je najpre otkrila zbog čega se njen suprug retko pojavljuje sa njom na događajima. Oni su imali turbulentan period, razveli se zbog njegovog problema sa alkoholom i ponovo se pomirili, a reklo bi se da je sada sve u najboljem redu među njima.







Moj muž nije tip koji voli puno da izlazi, ali ovo su ljudi koji su nam bliski i tada se potrudimo da ispoštujemo - objasnila je najpre Anabela za Kurir, pa otkrila zbog čega Luna i Marko nisu bili u mogućnosti da prisustvuju slavlju.



Anabela sa mužem Andrejem Atijasom stigla na privatno slavlje u Beogradu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević



- Luna i Marko neće doći jer da bi oni došli, ja bih morala da budem kod njih sa decom. Kada je nešto što je njima važnije, rado ću čuvati decu jer ja sam se naizlazila, svuda sam bila i sada je njihov red. Samo kada su ovakve situacije u pitanju, da je proslava kod nekoga ko je bliži meni nego njima, onda dođem. Za njen rođendan smo se ranije organizovale i ona se dogovorila sa jednom jedinom devojkom koju deca prihvataju.

O Mini Kostić

-Sa Minom Kostić nisam bila bliska, čula sam šta se dogodilo, niko od nas ne zna tačan uzrok, koliko je to duboko, šta se desilo, mnogo joj želim ljubavi da se izbori, da istraje. Niko od nas nije zaštićen, svakom može da se desi, pazimo šta pričamo i kakve komentare ostavljamo, najmanje ima mesta da se sudi, ipak je to period, ko zna šta se sve skupilo - rekla je Anabela koja se potom dotakla prijateljstva sa menadžerom, ali i supruga sa kojim je došla.

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