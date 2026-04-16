Dejan Pantelić se pre nekoliko godina, nakon saznanja da boluje, povukao sa malih ekrana.

Tumor na krajnicima mu je ustanovljen 2012. godine, a zatim je usledilo i nekoliko godina lečenja, da bi u martu pre dve godine zbog pucanja slepog creva završio u bolnici gde je bio i hitno operisan.

Odlazak sa mesta voditelja je najavio na društvenim mrežama.

- Hvala kolegama koji imaju dobre telefone i filtere, pa ispadnem manje "polovan". Izvinjavam se gledaocima na promuklom glasu. Došla su na naplatu sva ona zračenja, hemioterapije, operacije... Trudiću se da u narednom periodu pronađem adekvatno mesto iza kamera. Hvala što brinete - napisao je Dejan tom prilikom.

"Nisam smeo da dozvolim da se predam"

Kada se suočio sa opakom bolešću, Dejan je javno pričao o tome.

- U tim trenucima čovek samo razmišlja o svojoj porodici, o svojoj maloj deci koje nisam izveo na put. Razmišljao sam o mom Vukašinu, i upravo dok ovo govorim gledam njegovu i Laninu fotografiju koja se nalazi na mom radnom stolu. Prosto nisam naučio Vukašina da igra fudbal i košarku, Lanu nisam odveo pred oltar kod njenog budućeg supruga, iako je mala, to mi je bilo u podsvesti kao neka obaveza. S druge strane, nisam smeo sebi da dozvolim da se predam jer prosto ne smem da budem sebičan da svojoj supruzi ostavim toliki teret i da se ona brine i žrtvuje za porodicu, a to radi i ovako i onako. To su bile neke stvari koje su mi bile u glavi dok sam prolazio kroz te neprijatne životne izazove - iskren je bio Dejan.

