Pevačica Slavica Ćukteraš i bivši suprug, golman Vlada Avramov, razveli su se 2019. godine, nakon čega su u jednom periodu imali narušen odnos.

Između njih je tada vođena i borba za starateljstvo nad ćerkom Viktorijom, ali su vremenom uspeli da prevaziđu nesuglasice i stave tačku na sporove.

Kako je pevačica ranije ispričala, do pomirenja je došlo nakon što je sama napravila prvi korak i kontaktirala bivšeg supruga.

-Jednog popodneva sam sedela sama, razmišljala i poslala bivšem mužu poruku da, ukoliko je raspoložen, ostavimo sve po strani i dogovorimo se oko onoga što je u Viktorijinom interesu. Dobila sam pozitivan odgovor - ispričala je na početku.

Potom je opisala i njihov prvi susret nakon perioda nesuglasica.

-Posle godinu dana takozvanog pakla, naš prvi susret morao je da bude uz posrednika. Kada smo se sastali, rešili smo ceo slučaj koji smo godinu dana vodili pred sudom i socijalnom službom. Uspeli smo i sada nam je srce puno. Svima nam je pao veliki teret - navela je pevačica, dodajući da i dalje nije u potpunosti svesna promene koja je usledila.

-Mislim da još nisam svesna celog ishoda. Sve je veoma brzo došlo na svoje mesto. Kada danas prošetamo zajedno sa njom i vidimo koliko je srećna, to nema cenu. Pitam se često šta nam je sve ovo bilo potrebno. Verujem da je to neka vrsta životne lekcije, iako je bilo veoma teško zbog deteta - rekla je ona.

"Dobila je stan od tate"

Slavica je otkrila i da je njihov odnos dodatno stabilizovan nakon što je Vladimir ćerki Viktoriji kupio stan u Novom Sadu.

-Viktorija je od tate dobila stan na poklon. Nalazi se u blizini njene škole, pa smo odlučili da se zajedno preselimo. Nikada nije bio loš otac. Kada se dve osobe posvađaju, važno je spustiti tenzije i biti razuman. Smatram da sam donela dobru odluku. Da je neko bio zlonameran, terao bi po svom, ali ovo je lep početak leta i novi, mirniji period za naše dete. Svima bih savetovala da spuste ego. U ovom slučaju smo oboje postupili kao ljudi - navela je Ćukteraš.

Dodala je i da je stan uređen kao prostor namenjen njoj i ćerki.

-To je pravi ženski stan, za nas dve dame. Oboje smo učestvovali, a ja sam prepustila njoj da sama izabere detalje, kako bi što pre osetila da je to njen novi dom. Nema ništa vrednije od toga kada roditelj vidi srećno dete - istakla je pevačica.

Progovorila o borbi za starateljstvo

Podsetila je i na težak period kroz koji je prošla tokom borbe za starateljstvo.

-Bilo mi je jako teško, osećala sam se kao da se raspadam. Najteže je bilo kada je stigla socijalna služba i kada je usledila kućna poseta, nakon čega su počele međusobne prijave. Viktorija je tada krenula u prvi razred i odlučila sam da joj sve objasnim, jer ne želim da lažem svoje dete - bila je iskrena, te dodala:

Dete je bilo pod stresom, i nikada nisam mogla da zamislim da će doći do takve situacije. U takvim trenucima morate brzo da reagujete, iako vas niko ne uči kako se to radi. Instinkt majke je preovladao - konstatovala je za Blic.

Podsećamo, Slavica Ćukteraš je u januaru ove godine bila u centru pažnje javnosti nakon incidenta u Novom Sadu, kada je policija intervenisala.