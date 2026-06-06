U saopštenju, ministarstvo je navelo da napadi predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava i Povelje UN i da predstavljaju opasnu eskalaciju koja potkopava napore za obnavljanje bezbednosti i stabilnosti u regionu.

Jordan je saopštio da izražava punu solidarnost sa Bahreinom i Kuvajtom i da podržava sve korake koje preduzmu kako bi zaštitili svoj suverenitet, bezbednost i bezbednost svojih građana i stanovnika.





Saudijska Arabija osudila najnovije iranske napade na Bahrein i Kuvajt

"Ministarstvo spoljnih poslova ponovo izražava osudu i neodobravanje Kraljevine Saudijske Arabije zbog bezobzirnih iranskih napada i otvorenih kršenja suvereniteta bratske Kraljevine Bahrein i bratske Države Kuvajt najoštrijim rečima", navodi se u saopštenju i dodaje se da ovi napadi predstavljaju "pretnju regionalnoj i međunarodnoj bezbednosti".

Upozoreno je da iranski napadi na ove zemlje predstavljaju povećanje eskalacije i da će gurnuti region ka "napetosti i destabilizaciji bezbednosti i stabilnosti", ponavljajući stav Rijada da će ovi "prekršaji" potkopati međunarodne napore da se vrati bezbednost i stabilnost regionu.

Bahrein tvrdi da je presreo iranske rakete i dronove

Bahreinska vojska saopštila je da je jutros presrela tri iranske rakete i nekoliko dronova.

U saopštenju se navodi da Iran nastavlja sistematsku agresiju napadima raketama i dronovima na civile i njihovu imovinu u Bahreinu, što predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog humanitarnog prava, preneo je Skaj njuz.