Ukrajinske specijalne snage saopštile su da su operateri bespilotnih letelica iz 3. puka za specijalne operacije delimično preuzeli vazdušnu kontrolu nad delom kopnenih pravaca koji vode ka Krimu, čime su, kako tvrde, ozbiljno otežali snabdevanje ruskih snaga i transport goriva prema poluostrvu.

Prema navodima ukrajinske vojske, dronovi sada mogu da gađaju rusku tehniku i logističke kolone duž pravca Melitopolj–Čonhar na jugu Ukrajine, što je dodatno zakomplikovalo funkcionisanje takozvanog „kopnenog mosta“ koji povezuje teritorije pod ruskom kontrolom sa Krimom.

Kako navode ukrajinski izvori, Krim se već nedeljama suočava sa problemima u snabdevanju gorivom, a uzrok vide u kombinaciji udara na logističke pravce i energetsku infrastrukturu.

Pored drumskih saobraćajnica, ukrajinske snage su još u aprilu izvele napade na železničku infrastrukturu koja vodi ka Krimu, a tvrde i da su značajno proširile sposobnosti za udare srednjeg dometa na ciljeve udaljene od 20 do 300 kilometara iza linije fronta.

– Ovo je tek početak. Biće ih još – poručila je ukrajinska vojska uz video-snimke za koje tvrdi da prikazuju napade dronovima.

Portal Kijev Independent naveo je da nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost objavljenih snimaka i tvrdnji.

Analiza materijala koje je objavio Azovski korpus, prema navodima ukrajinskih izvora, pokazuje više od 50 udara na ruske ciljeve na važnim saobraćajnicama na okupiranim teritorijama.

Posebno je bila na meti ruta R-280 „Novorosija“, koja povezuje Rostov na Donu sa Krimom, dok su objavljeni i snimci letova i udara dronova iznad Donjecka i Marijupolja.

Kyiv Independent/