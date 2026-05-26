Dejan Pantelić i njegova supruga Miona imaju dvoje dece, ćerku Lanu i sina Vukašina, a voditelj uvek sa ponosom isticao da su mu deca najveći životni uspeh.

Vaspitani u duhu tradicionalnih vrednosti, Lana i Vukašin su odmalena učeni da budu pošteni, vredni i samostalni ljudi.

Ćerka Lana izrasla je u prelepu i hrabru mladu ženu. Iako joj je dijabetes rano dijagnostikovan, ona nikada nije dozvolila da je to definiše ili ograniči.

Lana je pre dve godine uspešno završila srednju školu, a Deki tada nije krio koliko je ponosan na mezimicu.

"Oba deteta mi imaju dijabetes"

Podsetimo, Lana je u gostovanju u emisiji koju je vodio njen otac na TV Prva otkrila kako njeni drugari reaguju na njenu bolest.

- Nisu mislili da mogu da im prenesem, nisu se plašili, bilo im je interesantno jer nikada nisu to videli, nisu ni znali pojam dijabetesa, a onda sam im ja objasnila - rekla je Lana, na šta se njen otac nadovezao.

- I Lana i moj Vukašin imaju sreće, ali dosta dece imaju problem sa zadrikivanjem. Nema loše dece, ima samo loših roditelja, moramo da edukujemo roditelje - istakao je Dejan.

- Ne znam da li se sudbina poigrala našim životom, ali zamislite da ste rođeni na Svetski dan dijabetesa, a kod kuće imate dvoje dece koja imaju dijabetes. Hoću da poručim roditeljima da, bez obzira na to što je knedla uvek u grlu kada je reč o ovom danu, jedini način da se borimo je da im vratimo osmeh na lice - priznao je jednom prilikom popularni voditelj.

