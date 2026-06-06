Voditeljka Dušica Jakovljević otkrila je da je uskoro čeka sedma operacija nosa.

Kako bi operacija bila uspešna i Dušica bila zadovoljna rezultatima, biće neophodno da se od rebra uzme deo kosti.

- Lekar mi je rekao da ćemo morati od rebra da pravimo konstrukciju, a ja njemu: "Znala sam da ću sama sebi biti i Adam i Eva", on je pao od smeha - rekla je voditeljka za Adria TV.

"Nos mi se urušio"

Podsetimo, Dušica je nedavno govorila o problemima koje ima.

- Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima, nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mestu gde je bila devijacija srušio se prednji deo. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi drugom metodom. Ako i to ne uspe, postoji mogućnost i treće - objasnila je Dušica u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

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