Nakon što je Aca Lukas završio u Urgentnom centru zbog zdravstvenih tegoba, obavljene su mu sve neophodne analize i pregledi, nakon čega je dobio odgovarajuću terapiju i pušten je na kućno lečenje.

Pevaču su ustanovljene promene na EKG-u, zbog čega je nakon detaljnih pregleda uključena adekvatna terapija.

Lukas već duže vreme ima problem sa povišenim krvnim pritiskom, a ostale zdravstvene tegobe povezane su upravo sa tim stanjem.

Pevač i ranije imao zdravstvene probleme

Podsetimo, on je i pre dve godine završio u Urgentnom centru, kada se javio lekarima zbog povišene telesne temperature i drugih zdravstvenih problema.

Kao i svi ostali građani koji su došli zbog zdravstvenih tegoba, predao je zdravstvenu knjižicu i sačekao svoj red za pregled. Videlo se da se ne oseća dobro. Uprkos tome, ljubazno se javljao ljudima koji su ga prepoznali i pozdravili - ispričao je tada izvor za Kurir koji se zatekao na licu mesta.

Alo/Kurir