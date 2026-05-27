Pevač Aleksa Jelić nedavno je hitno operisan, te mu je tom prilikom ugrađen stent zbog problema koji su mu lekari otkrili sasvim slučajno.

Sada se prvi put oglasio, sedam dana nakon operacije.

Aleksa je na svom Instagram profliko objavio prvu fotorgafiju i to iz Barselone. Pozirao sa naočarama za sunce i napisao:

- Između sunca i mira.

"Ništa nije osetio"

Podsetimo, Aleksin otac Dragi Jelić se oglasio i otkrio detalje stanja svog sina nakon operacije.

- Ugrađen mu je stent, u pitanju je karotida. U startu je bila opcija operacija, lekari su rekli da može da se reši sa stentom, a za mesec dana kontrola. Sve je kako treba, on je super, dobro se oseća. Ništa nije osetio, išao je na kontrolu i tada su videli da mu je bila povećana zapušenost karotide. Bila je 80, dok je ranije imao 40, tako da su lekari savetovali intervenciju. Sve je kako treba - rekao je Dragi za Telegraf.

