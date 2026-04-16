Izraelskoj vojsci danas je naloženo da započne pripreme za potencijalni prekid vatre u Libanu, preneli su vojni zvaničnici za izraelski dnevni list „Harec“.

Kako se navodi, visoki komandanti izraelskih snaga dobili su konkretne instrukcije da pripreme jedinice koje trenutno deluju u južnom Libanu za prekid borbenih dejstava. Prema tim informacijama, primirje bi moglo da stupi na snagu već danas, u vremenskom okviru između 17 i 22 časa.

Uprkos ovim navodima, izraelska vojska se do ovog trenutka nije zvanično oglasila niti potvrdila mogućnost prekida vatre na tom području.

Istovremeno, predsednik Libana Žozef Aun danas je razgovarao telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, a tema razgovora bila je upravo mogućnost uspostavljanja primirja.

Aun je tom prilikom naglasio da je neophodno postići dogovor o prekidu vatre pre nego što započnu bilo kakvi dalji pregovori između Libana i Izraela.