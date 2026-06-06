Iako je operativni zahvat protekao bez komplikacija, ono što se dogodilo nakon buđenja iz anestezije potpuno je zateklo i porodicu i medicinski tim.

Iznenađujuće ponašanje nakon buđenja

Umesto očekivanog oporavka, tinejdžer je počeo da govori isključivo engleski jezik, i to sa izraženim američkim naglaskom. Iako je taj jezik učio u školi, nikada ga nije koristio kao primarni način komunikacije.

Još veći šok usledio je kada je postalo jasno da mladić ne prepoznaje svoje roditelje i veruje da se nalazi u američkoj saveznoj državi Juta. Tokom tog perioda potpuno je izgubio sposobnost da razume holandski jezik, svoj maternji.

Lekari su naveli da pacijent nije imao nikakvu prethodnu istoriju neuroloških ili psihijatrijskih oboljenja, što je slučaj učinilo još zbunjujućim. Ni dodatne psihijatrijske konsultacije nisu dale jasno objašnjenje.

Privremeni gubitak maternjeg jezika

Neobično stanje trajalo je satima. Tek nakon oko 18 sati počeo je ponovo da razume holandski, ali je i dalje odgovarao na engleskom jeziku. Povratak uobičajene jezičke funkcije bio je postepen i delimičan, a značajno poboljšanje primećeno je tek narednog dana, tokom posete prijatelja.

Retki neurološki fenomen

Nakon dodatnih ispitivanja, lekari su zaključili da je moguće reč o izuzetno retkom stanju poznatom kao sindrom stranog jezika (Foreign Language Syndrome – FLS) ili srodnom fenomenu sindroma stranog akcenta (FAS).

Ovi poremećaji se manifestuju privremenim usvajanjem stranog jezika ili naglaska, a u svetu su izuzetno retki. Prema dostupnim podacima, od prvih opisanih slučajeva početkom 20. veka, zabeleženo je tek oko stotinu takvih situacija, dok su slučajevi kod tinejdžera posebno neuobičajeni.

Moguća veza sa anestezijom

Pojedini stručnjaci smatraju da ovakve pojave mogu biti povezane sa delovanjem opšte anestezije na moždanu aktivnost. Smatra se da u retkim slučajevima može doći do privremene disfunkcije u komunikaciji između moždanih regija zaduženih za govor i jezik, što dovodi do dezorijentacije i promena u govoru.

Potpuni oporavak i otvorena pitanja

U narednim nedeljama mladić se u potpunosti oporavio i vratio normalnom životu, bez trajnih neuroloških ili psiholoških posledica.

Ipak, njegov slučaj i dalje privlači pažnju medicinske zajednice, jer mehanizam koji stoji iza ovakvih pojava nije u potpunosti razjašnjen.

„Ostaje još mnogo nepoznanica o ovom sindromu i potrebna su dalja istraživanja kako bismo bolje razumeli šta se tačno dogodilo“, navode stručnjaci koji su pratili slučaj.