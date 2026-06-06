Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je snimak na kome se vidi njihov vojnik kako u gradu Huvara na okupiranoj Zapadnoj obali tuče Palestinca autentičan i da su postupci vojnika "ozbiljni i u suprotnosti sa vrednostima IDF-a".

"Kada vojnik bude identifikovan, biće podvrgnut disciplinskom postupku, a u skladu sa nalazima biće preduzete odgovarajuće komandne i disciplinske mere", navodi se u saopštenju IDF-a koje prenosi Tajms of Izrael.

IDF navodi da su njihove trupe i pripadnici granične policije danas poslati na nekoliko lokacija u Huvari, nakon što su primili izveštaje o "sumnjivoj krađi stoke koja pripada izraelskim civilima", i sa zadatkom da "uklone izraelske civile i stoku iz sela i spreče sukobe u tom području".

U saopštenju se navodi da je "nekoliko izgrednika došlo u područje sela, gde je došlo do sukoba" između izraelskih civila i Palestinaca, u kojima su upotrebljene palice i bacano je kamenje.

Najmanje devet Palestinaca je povređeno u napadu izraelskih doseljenika, koji se vide na slikama kako stižu u grad kamionetima.