Svetlana Ceca Ražnatović objavila je na svom Instagram profilu kratak snimak na kom se vidi kako svi porodično uživaju za Vaskrs.

Snimila je prazničnu trpezu, decu, sestru Lidiju i snajku Bogdanu, a na stolu se pored mesa moglo videti i dosta salata, razne dekoracije i čorbice.

Posebno simpatično joj je bilo to kako kako njeni unuci ručaju, te ih je sa zadovoljstvom snimala.

Pratioci na mrežama su pevačici čestitali praznik, a poznato je da je Ceci i te kako važno da joj porodica bude na okupu u vreme svih praznika.

Bila u Hramu na liturgiji

Inače, pravoslavni vernici okupili su se u ponoć u Hramu Svetog Save na arhijerejsku liturgiju povodom Vaskrsa.

Ceca Ražnatović došla je u pratnji svojih najbližih, te se pozdravila i sa Viki Miljković, koja joj je kuma, a sa kojom se srela.

Inače, Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas najveći hrišćanski praznik Vaskrs, koji predstavlja suštinu hrišćanske vere, a označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih, kao pobedu vere i života nad smrću.

