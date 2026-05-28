Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji od 24. maja boravi u zvaničnoj poseti Kini, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga, nastavlja diplomatske aktivnosti u Šangaju.

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Muzej posvećen Prvom kongresu Komunističke partije Kine, koji je održan 1921. godine u Šangaju i Memorijalnu dvoranu u Šangaju.

Prvi nacionalni kongres Komunističke partije Kine (KPK) održan je od 23. do 31. jula 1921. godine u Šangaju. Ovaj istorijski događaj označio je zvanično osnivanje partije koja je promenila tok kineske istorije.

U Muzeju se nalazi i fotografija na kojoj je predsednik Vučić, a na kojoj se nalaze svetski lideri koji su učestvovali na forumu "Pojas i put".

