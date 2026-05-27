Pevač Boban Rajović organizovao je promociju povodom novog studijskog albuma, na kojoj je govorio o karijeri, porodici i odnosima sa kolegama sa estrade.

Tom prilikom je otkrio da je njegov sin Andrija, bivši fudbaler, preuzeo ulogu njegovog menadžera, te da mu u poslu pomaže cela porodica.

Rajović ističe da se njegov naslednik odlično snašao u novoj ulozi i da već sada pokazuje ozbiljne rezultate.

-Sina u medijima ne želim da predstavljam kao sina nego kao menadžera, da ne bi nosio tu težinu na leđima. Pokazao je za ovih godinu dana da je izuzetan producent i menadžer. Porodica mi pomaže. Sada njega slušam. Bude mi teško, ali pokušavam sebe da promenim, na mlađima svet ostaje, ako i ponekad napravi i grešku, svi ih pravimo, pusti ga da se ubije da bi naučio, teško to pada - rekao je i dodao:

-Mnoge pevače su pljačkali menadžeri, znam puno kolega koji su se žalili. To je jedan od razloga što ja nisam imao menadžera - konstavao je potom.

"Emotivan sam"

Dotakao se i odnosa sa kolegama, priznajući da su ga neke situacije u karijeri emotivno pogodile:

-Večeras sam otvorio svoje srce, koliko god da se borim sa tim da sujetu pobedim, kao i svi. Rekao sam sebi: "Ovaj me razočarao, ovaj me razočarao", ali sam ih pozvao. Od srca sam sve pozvao. Treba da širimo ljubav. Poslovno mene ne tangira, privatno me povređuje. Emotivan sam, pa sam se tim kolegama dao svim srcem, a onda to ne dobijem zauzvrat i to su stvari koje su mogle da me razočaraju - bio je iskren.

O Milici Todorović

Kada je reč o pevačici Milici Todorović, koja se nedavno porodila, istakao je da ju je pozvao na promociju, ali da mu se nije javila, te da ne zna da li će se pojaviti na njemu važnom događaju.

-Nije mi se javila, pozvao sam je na promociju. Da li će se pojaviti ne znam. Nije se naljutila, ona je brat - rekao je na kraju.

Inače, u novi album, kako se navodi, uloženo je oko 100.000 evra, dok je na realizaciji radio veliki produkcijski tim.

Sam Boban je priznao da su pripreme trajale mesecima i da se posebna pažnja posvetila kompletnom vizuelnom identitetu projekta.