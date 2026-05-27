Aleksandar Aca Gavrić bio je jedan od najistaknutijih jugoslovenskih glumaca i fatalni beogradski zavodnik čijem šarmu brojne lepotice nisu mogle da odole.

Iako je ostvario briljantnu karijeru i obeležio domaću kinematografiju, njegov život je tragično prekinut u 40. godini u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, u kojoj je poginuo zajedno sa svojom znatno mlađom devojkom.

Rođen je 28. maja 1932. godine u Beogradu, gde je odrastao i školovao se na Dorćolu. Pre nego što je zakoračio u svet glume, Gavrić se veoma uspešno bavio košarkom.

Igrao je u prvenstvu Jugoslavije i zabeležio oko 50 utakmica za juniorsku ekipu beogradskog "Partizana".

Godine 1953. upisuje Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, te zbog preklapanja obaveza napušta "Partizan".

Ipak, sportu je ostao veran, pa je u slobodno vreme igrao za manji klub "Medicinar".

Put ka slavi i fenomen "Kapetana Lešija"

Diplomirao je 1956. godine, kada dobija i svoju prvu ulogu u filmu "Potraga". Zbog upečatljivog izgleda, reditelji su ga često svrstavali u "američki tip" glumca, koji tada nije bio naročito popularan u Jugoslaviji, dodeljujući mu uglavnom manje uloge neustrašivih momaka.

Iz nezadovoljstva takvim tretmanom, dve godine je nastupao isključivo u pozorištima u Zadru i Splitu, pre nego što je otišao u vojsku.

U svojoj bogatoj karijeri odigrao je uloge u oko 37 filmova, kako u domaćoj, tako i u nemačkoj i italijanskoj produkciji.

Pravu zvezdu donela mu je uloga u filmu "Kapetan Leši", gde je tumačio lik Ramiza Lešija, partizana koji uništava balističke bande.

Film je doživeo takvu popularnost da je snimljen nastavak "Obračun", a po njegovom liku kreiran je i istoimeni strip.

Karijeru mu je obeležila i uloga Koste Hadživukovića u filmu "Marš na Drinu", dok je svoju poslednju ulogu, direktora Kostića, odigrao u kultnom ostvarenju "Paja i Jare".

Njegova ljubav prema filmu bila je tolika da je kupio sopstvenu kameru kako bi beležio sve što mu je bilo interesantno, a govorilo se da bi, da nije poginuo, po broju uloga nadmašio i legendarnog Batu Živojinovića.

Tragičan kraj u jeku popularnosti

Njegov život i karijera prekinuti su na samom vrhuncu slave.

Poginuo je 6. decembra 1972. godine u saobraćajnoj nesreći u blizini Inđije, vozeći automobil marke "NSU Princ".

Sa njim u vozilu tada je bila i njegova devojka Jasmina Lisica, koja je imala samo 18 godina.

Glumac je u trenutku smrti imao 40 godina, te je tako u smrt odveo i devojku koja je od njega bila mlađa 22 godine.