Poznata pevačica Dragana Mirković prošle godine postala je baka, kada je njena snajka Melani Dimitrijević rodila ćerku Kseniju.

Melani je dugo bila aktivna na društvenim mrežama, ali ih je nakon udaje za Draganinog sina Marka Bijelića obrisala društvene mreže.

O njoj se mnogo pričalo i pisalo, a sa svekrvom je u više navrata putovala na različite destinacije, među kojima su Emirati, Italija i Alpi, dok se o zahlađenju odnosa njenog supruga i njegovog oca Tonija naširoko govori u javnosti.

Pre izvesnog vremena pojavile su se informacije da je Melani, pre veze sa sinom poznate pevačice, navodno bila na kastingu za ulazak u rijaliti.

Tim povodom se sada oglasila i otkrila otkrila svoju stranu priče, te šta je zapravo istina.

- Ljudi, prekinite da me pitate da li ulazim u Elitu. Naravno da ne ulazim tamo, pošto nemam lepo mišljenje o tome da devojke ulaze u rijaliti, pogotovo one kojima to apsolutno nije potrebno. Otišla sam na žurku sa društvom i to je to. Iskulirajte se malo - bila je jasna i izričita.

Dragana o unuci

Dragana ne krije koliko uživa otkako je postala baka, a nedavno je emotivno govorila o odnosu sa svojom unukom.

-Otopim se kad pomislim na nju. Najiskrenije, ona je takav jedan slatkiš. Sasvim je normalno da je svakome ćerka ili unuka najbolja i najdraža, pa tako i meni - bila je iskrena.

Potom je otkrila da ona već prepoznaje njen glas i raduje se kada je vidi.

- Stvarno je medena, počela je da pruža rukice prema meni kad me vidi, da se smeje i jedva čeka da je uzmem. Fantastična je, zaista - ispričala je sa osmehom.

Dodala je i da njena unuka posebno uživa kada joj peva, kao i da se tada brzo smiri.

-Obožava da joj pevam. Pošto joj rastu zubići, kada je nervozna i boli je, počnem da pevam i odmah se umiri. Toliko voli muziku da namešta usne kao da želi da peva sa mnom, što mi je fascinantno. Tek je napunila sedam meseci. Pevam joj: "Kseni, Kseni, da li znaš kol’ko tebe volim ja", malo sam promenila reči pesme, a uspavljivala sam je i uz starogradske pesme - istakla je nedavno za Extra FM.