Aktuelna rijaliti učesnica Milena Kačavenda od samog početka, otkako je postala deo rijaliti programa, privlači veliku pažnju javnosti svojim burnim životom. Jednom prilikom progovorila je o teškom periodu kada je završila na psihijatriji.

Naime, svojevremeno se pojavila njena fotografija iz bolnice, a Milena je tada ispričala šta se dogodilo u tom periodu.

- Postoji jedna fotografija na kojoj sam ja šokirana, vezano za period posle mog razvoda. Otišla sam na kliniku koja se bavi bolestima zavisnosti. Slika je iz bolnice gde sam bila zbog insomnije i hiperbulimije. Uradili su mi psihoanalizu i rekli da je dobro što sam došla, završila sam sedam dana psihostabilizacije - pričala je u rijalitiju.

"Moj život ima crnu stranu"

Priznala je da je iza nje veoma težak životni period.

- Moj život ima crnu stranu. Stojim iza svega što sam prošla. To su niski udarci. Ana je imala priliku da mi se sveti i pre mog ulaska ovde. Tu fotografiju sam poslala na šest adresa prijateljima. Fotka je iz bolnice i znam da je ona dala. Nije ružno biti u bolnici na psihostabilizaciji. To na glavi služi za stimulaciju serotonina u mozgu. To je jedna od slika, a ima ih četiri. Znam da ona to sprema, kao i audio-snimke. To na glavi mi je lečilo mozak - rekla je Kačavenda u rijalitiju, pa dodala:

-Ne tangira me što je to objavila i jasno mi je šta servira. Može i moju krštenicu da okači, ne zanima me - poručila je Milena.