Asmin Durdžić jedan je od najaktuelnijih rijaliti učesnika, s obzirom na to da je ušao u ljubavnu romansu sa cimerkom Majom Marinković, samo dan nakon što je njegova bivša verenica Stanija Dobrojević postala deo ovog formata, a poznato je da se u rijalitiju nalazi i njegova bivša supruga i majka ćerke Nore, Aneli Ahmić.

Naša redakcija došla je u posed fotografije Durdžića, koja je nastala pre ulaska u rijaliti.

Naime, rijaliti zvezdi je pozlilo, te je završio u bolničkom krevetu, gde je bio priključen na kiseonik.

Kako dalje saznajemo, tu se nije dugo zadržao, s obzirom na to da mu je ubrzo bilo bolje, te je pušten na kućno lečenje.

Asmin u uživo programu pripretio ocu

Nedavno je šokirao milionski auditorijum kada se, u naletu besa zbog turbulencija u vezi sa Majom Marinković, direktno u kameru obratio ocu Mustafi Durdžiću.

Tom prilikom mu je uputio pretnje, razočaran njegovim ponašanjem, što je iznenadilo mnoge.

Neviđeni haos u Beloj kući počeo je tokom emisije "Gledanje snimaka", kada je voditelj Milan Milošević najavio prilog u kojem se Marinkovićeva žali Vanji Živić na odnos sa njim.

Vanja je pred crnim stolom otkrila šokantne detalje njihovog razgovora, istakavši da je Maja tužna i da ne zna šta da radi.

- Mislim da to nije to i da nije dobra veza. Rekla sam joj, kad pogledam malo bolje, ne vidim da on radi bilo šta loše, nego da samo gleda u nju, ali da je problem u njoj - ispričala je ona, dok je Maja javno potvrdila da je danima pod tenzijom i nesrećna.

Međutim, pravi šok usledio je kada je Asmin dobio reč.

Umesto da smiri strasti, pobesneo je kao ris i poručio da njegova devojka slobodno može da izađe iz odnosa ako joj nije dobro, dodajući da "jedno priča za stolom, a drugo ispod pokrivača".

Potom je svoj neizmerni bes usmerio direktno ka ocu Mustafi, zapretivši mu da će napraviti potpuni haos.

- Sad mu kažem poslednji put, da manje priča jer će sa mnom da uđe u sukob. Poslednji put mu poručujem da prestane da komentariše, jer ako želi sa mnom da ima normalan odnos neka smiri jezik - govorio je vidno nervozan i besan.

Tu se nije zaustavio, već je brutalno isponižavao najbližeg člana svoje porodice.

-Upalio se, možda i mene pljuje jer čovek nije normalan. Zna kako ću da reagujem. Ako sam sa Majom, ne može tako da komentariše - bio je izričit Durdžić.