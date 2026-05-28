Kako se navodi u saopštenju, danas od 8 do 24 sata bez vode će u gradskim opštinama Stari grad i Palilula ostati potrošači u bloku oivičenom ulicama Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevarom despota Stefana do Cvijićeve i Dunavske ulice, kao i celokupne Viline vode.

Umanjen pritisak osetiće potrošači u okolnim ulicama na višim spratovima, kao i potrošači od Ulice Bogdana Tirnanića (Vatroslava Lisinskog) do Ulice mitropolita Petra.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne, prenosi Tanjug.

