Smrt petnaestogodišnjeg Luke Tomića (15), koje je početkom aprila 2023. godine potreslo Brčko, još uvek čeka svoj konačni pravosudni epilog. Dok se pred Sudom Brčko distrikta vodi postupak, nedavna rekonstrukcija događaja na mestu tragedije ponovo je otvorila bolna pitanja. Optužnica za ubistvo tereti Brčaka M, koji je u vreme izvršenja dela bio maloletan, dok je u međuvremenu postao punoletan.



Majka stradalog Luke podelila je na Vaskrs emotivnu objavu, koju prenosimo u celosti:

Vaskrs.



Dan kada život pobjeđuje smrt.



Dan nade, vjere i ponovnog rađanja.



A ja stojim pred slikom svog sina.



Mog Luke.



Moj sin nije otišao tiho.



Nije izgubio život od bolesti,



nije stradao u nesreći.



Moj sin je ubijen.



I dok danas govorimo o stradanju i vaskrsenju, ja znam jedno



i moj Luka je stradao.



Nevin. Dobar. Onako kako stradaju oni koji nikome zlo ne misle.



I znam još nešto…



On bi oprostio.



Jer je imao srce koje nije znalo za mržnju.



Ali ja ne mogu.



Ne mogu da oprostim ono što mi je oduzelo dijete.



Ne mogu da nađem mir u nepravdi.



Ne mogu da ćutim dok se istina pokušava promijeniti.



I ne mogu reći:



„Oprosti im, ne znaju šta čine.“



Jer znaju. Svi znaju.



Kažu Vaskrs je nada.



Moja nada danas ima samo jedno ime..istina.



Jer istina o mom sinu mora biti na papiru.



Jer njima je papir bitan, čak i kada na njemu nije istina.



Čak i kada pokušavaju da ubistvo nazovu nehatom.



Ali istina nije ono što piše.



Istina je ono što se desilo.



Jer bez istine nema ni pravde.



Bez pravde nema ni mira.



Mog Luku ništa ne može vratiti.



Ali može se vratiti dostojanstvo njegovom životu.



I zato ne tražim sažaljenje.



Tražim istinu.



Jer vjerujem kao što poslije stradanja dolazi vaskrsenje,



tako će i istina o mom sinu izaći i na papiru kako sto je i na svjetlosti dana za vijek vjekova.



Hristos vaskrse.



Dok javnost u Brčkom čeka pravdu, porodica Tomić ostaje pri stavu da se istina o Lukinoj smrti još uvek skriva iza zidova stana u kojem je prekinut jedan mladi život.