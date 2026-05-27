Pevačica Sandra Afrika pojavila se večeras na promociji novih pesama kolege Bobana Rajovića, kojem je pružila podršku, a tom prilikom govorila je i o privatnom životu, emotivnim odnosima i poslovnim planovima za predstojeće leto.

Sandra je istakla koliko joj znači podrška kolega na estradi, a potom priznala da trenutno nema partnera i da joj pažnju najviše privlače mlađi muškarci.

-Nadam se da će biti neki lavić mlađi od mene - rekla je ona, pa se osvrnula na izjavu koleginice Goge Sekulić: "Bolje piletina nego konjetina":

-Slažem se sa njom, mi smo u tim godinama kada je bolja piletina. Gde ću starije od sebe? Muvaju me mlađi, prija mi. Prava ljubav ne broji godine, treba biti u nekoj normali, ništa baš preterano, da ne bude kao da sam ga rodila - konstatovala je pevačica kroz smeh.

Na pitanje koga će ovog leta ugostiti na jahti, otkrila je da će naredni meseci za nju biti isključivo radni.

-Ovog leta ću raditi svakoga dana, neću biti na jahti uopšte. Čim sam videla kalendar, kukala sam, svakog dana radim. Ne žalim se, hvala Bogu, neka imam posla, to je sve okej. Samo kažem da će biti radno i naporno, ali nema veze - istakla je ona.

"Njemu ništa ne zameram"

Podsetimo, svojevremeno je šokirala javnost kada je govorila o raskidu sa fudbalerom Vladimirom Volkovim, za kojeg je tvrdila da ga je zatekla sa koleginicom.

Ipak, kasnije je priznala da njihovu vezu ne smatra greškom.

-Ne. Nije bio greška. Uopšte nije bio greška. Jednostavno, tada se nisu sve kockice poklopile - objasnila je pevačica.

-Vidi, mi smo prve dve godine bili u vezi kako treba, posle toga je bilo bez veze. Njemu ništa ne zameram, niti on meni. Generalno je dobar dečko, stvarno. Nemam šta da mu zamerim. Niko nije ulazio u dubiozu naše veze, samo izvrću i uvrću neke stvari. Bila bih neiskrena kada bih rekla neke loše stvari o njemu - naglasila je na kraju.