Bojana Barović, supruga Nikole Rokvića, sa najmlađom ćerkom bila je u Hramu Svetog Save u Beogradu, gde se poklonila časnom Pojasu Presvete Bogorodice.

Ova velika hrišćanska svetinja, koja je stigla iz manastira Vatoped sa Svete Gore, biće izložena na poklonjenje do 1. juna.

Bojana je celivala relikviju u Hramu Svetog Save, pa je poručila:

-Danas smo imali čast da celivamo jednu od najvećih svetinja hrišćanstva, Pojas Presvete Bogorodice,koji je, posle više od 650 godina, ponovo u Beogradu i izložen u Hramu Svetog Save. Redovi su ogromni, ali ono što je posebno dirljivo jeste mir i strpljenje sa kojim ljudi čekaju. Iskreno me je zadivilo kako ljudi izdržavaju na ovako toplom danu, i verujem da je ovo za mnoge malo hodočašće, pa samim tim i blagoslov još veći. Ako ste bili jedni od onih koji su strpljivo čekali u redu, imate moj veliki naklon. Na svu sreću, za ljude sa malom decom, nemoćne i bolesne otvorili su prolaz kod samog ulaza sa leve strane, gde se zaista kratko čeka. Pojas je u Beogradu trebalo da bude do ovog petka, ali će zbog velikog interesovanja ostati kod nas do 1. juna, pa ako niste posetili, još uvek imate priliku - istakla je supruga Rokvića.

Prema predanju, ovo je jedina sačuvana relikvija iz zemaljskog života Presvete Bogorodice, koju je sama isplela i predala apostolu Tomi.

Kroz istoriju, Pojas Presvete Bogorodice vezuje se za brojna svedočanstva o isceljenju, utehi i pomoći ljudima koji su mu pristupali sa verom, posebno majkama, deci, bračnim parovima i onima koji prolaze kroz teške životne trenutke. Za mnoge, ovo nije samo susret sa velikom svetinjom, već trenutak nade, mira i blagoslova, napisala je na Instagramu.

Inače, supruga Predraga Rajkovića, Ana, zajedno sa ostalim vernicima stajala je u redu i takođe celivala Pojas Presvete Bogorodice.