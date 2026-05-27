Glumica Mina Lazarević (50) već neko vreme uživa u ljubavi sa kolegom Vladimirom Posavcem Tušekom, sa kojim se nedavno prvi put pojavila u javnosti na jednom koncertu.

Iako se trude da sačuvaju privatnost za sebe, Vladimir je sada progovorio o svojoj izabranici.

Njih dvoje dele scenu u pozorišnoj predstavi, a on je istakao koliko uživa u tome da sa njom radi i igra na sceni.

-Predivna je, divna. I naš prvi susret na sceni bio je vrlo jednostavan, kao da glumimo zajedno već 100 godina. Ali, drugačije je kad igraš s nekim ko je tvoj. Svi smo mi, inače, malo uključeni na ego. Borimo se za svoj prostor na sceni i pri tom pazimo da ne povredimo partnera. Ali, ovo je nešto potpuno drugačije. Ti želiš da druga osoba bude najbolja moguća i raduješ se svakom njenom uspehu. Dogodi mi se da se zagledam u nju kako glumi i u trenutku zaboravim na sve. Nikad dosad nisam imao takvo iskustvo na sceni - ispričao je Vladimir za "Gloriju":

"Sve viškove smo odmah odbacivali"

Podsetimo, nedavno su govorili o tome kako su našli balans između emotivnog života i posla.

-Mi smo dva raka, znamo kako to funkcioniše. Jako lako smo prošli taj proces, uz kaficu. Sve te scene i dijalozi su se dešavali u nekom brifingu uz kafu. Prvo to ispričamo, pa zapišemo. Sve viškove smo odmah odbacivali. Uvek kada dobijemo scenario, obično prepravljamo, postoje mesta koja nas žuljaju, ovde smo sami sebi pisali kako nam je prirodno - rekla je Mina i dodala:

-Ili ti neko legne glumački ili ne, postoje ljudi koji fantastično funkcionišu na sceni, a privatno nemaju nikakav odnos. Ili su drugari, partneri, emotivni, ovakvi ili onakvi, a nikada ne sarađuju zajedno i nema hemije na sceni. Tako da to nikada ne mora da bude pravilo kako će nešto da funkcioniše, da li ćeš se sa nekim "uklopiti" na sceni - kostatovala je Lazarevića za Blic.