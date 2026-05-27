Voditeljka Vesna Dedić svojevremeno je govorila o tome zašto odlazak sa RTS-a ne smatra hrabrim činom i šta je presudilo da posle skoro dve decenije napravi veliku profesionalnu promenu.

-Posle toliko godina pokušaja da zaštitim kvalitet emisije "Balkanskom ulicom" odlučila sam da dam otkaz "Radio-televiziji Srbije". Hvala svim kolegama koji su skoro dve decenije bili deo tima, hvala svima koji su mi danas uplakanoj rekli "nemoj da ideš" i "srećno": Hvala gledaocima koji će me, znam, pratiti gde god i kako god da nastavim svoj profesionalni put. Hvala mojim prijateljima koji su mi danas bili ruka na koju mogu da se oslonim. Hvala onima koji su mi bili podrška kada sam nedavno rekla: "Idem ja sa RTS-a, ne mogu više". Hvala Lenki koja je uvek podržavala moju hrabrost. Kada bih sada bila gost u emisiji "Balkanskom ulicom" i odgovarala na pitanje: "Koju bi pesmu naručila u kafani, Dedićka?", rekla bih: "More tuge" Severine i Saše Matića“. Ali… Idemo dalje. Sa osećajem da je budućnost lepši deo mog života - istakla je ona pre nekoliko godina.

Tom prilikom je priznala i kome je prvo saopštila odluku da napušta svoj radni angažman u Javnom servisu:

-Prvo sebi, jer moram da priznam da svoj odlazak s "RTS-a" doživljavam kao kukavički, a ne hrabar čin. Kukavički, jer sam položila oružje i teška srca priznala sebi da ja, prosto, ne želim i ne umem da se u tom sistemu borim sredstvima koja ne priliče mom osećaju za novinarsku i ljudsku čast. Sledeća je bila Lenka, jer jedino ona sa mnom prolazi kroz posledice mojih loših odluka. Sutradan sam odluku saopštila generalnom direktoru Draganu Bujoševiću - bila je iskrena vodteljka.

Dodala je da se ovoga puta nije savetovala ni sa prijateljima:

-Bila sam tužna, a Bujošević je potpisao moju molbu za sporazumni raskid radnog odnosa i rekao "srećno". Videla sam posle u novinama da je kolegijum izdao saopštenje od dve rečenice, u kojem se kaže da više nisam deo tima "Radio-televizije Srbije" i da mi zahvaljuju na dugogodišnjoj saradnji. Saopštenje mi je malo smešno i uvredljivo, jer nisam bila deo tima "RTS-a", već sam sedela na klupi. Četiri godine nisam imala šansu da igram utakmicu. Sa njima nisam sarađivala jer sam bila skrajnuta, a na "RTS-u" nisam bila "dugo godina", već gotovo tri decenije - zaključila je za Story