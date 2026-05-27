Milan Milošević prisetio se nemilog događaja kada ga je, u Novom Sadu, policija privela.

Priznao je da se, svojevremeno, tokom velike akcije policije, našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, te da je bio priveden u policijsku stanicu.

-Priveden da, uhapšen ne. Pošto sam bio u društvu nekih mojih prijatelja, desilo se veliko hapšenje, a ja sam zatečen na licu mesta. Nisam imao ličnu kartu, zaboravio sam, to je bilo u Novom Sadu - rekao je Milan.

"Isključili su me iz saobraćaja"

Voditelj ga je potom upitao koja mu je bila najveća kazna, a on je u svom prepoznatljivom stilu odgovorio:

-Što sam se rodio (smeh)… Koju sam platio?! Imao sam ozbiljan problem, 1,7 promila alkohola. Otišao sam da operem kola sa jednom drugaricom, pevačicom, neću da kažem kojoj, i mi smo se zapili. Tu sam ostavio auto jer smo otišli dalje u kafanu kod Zorice Marković. Negde oko 2-3 noću krenuo sam kući, a oni koji su mi prali auto su mi isključili svetla. Isključili su me iz saobraćaja, imao sam šest meseci zabranu vožnje svog vozila, pa sam vozio tuđe (smeh) - istakao je voditelj za Pink.

Progovorio o otkazu na Pinku

Voditelj rijaliti programa Elita 9 Milan Milošević govorio je o tome da li je ikada osećao strah za svoje radno mesto, posebno u periodu kada je čelnik televizije Željko Mitrović najavljivao oštre promene, sankcije i otkaze u okviru programa.

Kako je istakao, nikada nije imao bojazan za svoju poziciju.

-Nikad u životu se nisam plašio za svoje mesto, jer ja moje mesto sam i te kako debelo odradio i zaslužio. Tu sam po svojim zaslugama i zato što me narod voli ili ne voli. Voli da gledaju mene, uglavnom držim pažnju i radim svoj posao, ja mislim najbolje što mogu. Kao i svako od mojih kolega. Nisam sebe video nikada u tim pričama kad je to bilo, a bila je čistka i biće još verovatno. Mnogo njih se tu vuče na dža-bu, dža-bu, a ništa od njih. Tako da ljudi koji su konstantno dobri i konstantno rade svoj posao dobro, nema tu promašaja. Ne možeš ti samo pričati "najbolji sam", ovakav sam, onakav, a rezultati da ne pokazuju to - izjavio je Milošević za Blic nedavno.