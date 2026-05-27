Rusija i Avganistan potpisali su sporazum o vojno tehničkoj saradnji tokom Međunarodnog bezbednosnog foruma održanog u Podmoskovlju. Dokument su potpisali avganistanski ministar odbrane Mohamed Jakub i sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

Avganistanski ministar zahvalio je Moskvi na zvaničnom priznanju Islamskog Emirata Avganistan, ocenivši taj potez kao važan diplomatski korak za vlasti u Kabulu.

"Avganistan i Rusija imaju duge i istorijske odnose, i mi želimo da se krećemo napred u tom pravcu. Proširili smo naše bilateralne odnose", rekao je Jakub.

Šojgu kritikovao Zapad zbog Avganistana

Sergej Šojgu je tokom sastanka oštro kritikovao politiku zapadnih zemalja prema Avganistanu i pozvao SAD i Evropsku uniju da odmrznu avganistanska finansijska sredstva.

On je poručio da Zapad mora „u potpunosti da preuzme odgovornost“ za posledice dvadesetogodišnjeg vojnog prisustva u Avganistanu, uključujući finansiranje obnove zemlje nakon rata.

Jačanje ekonomskih odnosa i pitanje radne snage

Pored vojne saradnje, Moskva i Kabul poslednjih meseci intenziviraju i ekonomske odnose.

U javnosti su se ranije pojavile informacije da Avganistan želi da pošalje veći broj radnih migranata u Rusiju kako bi pomogao u rešavanju nedostatka radne snage u ruskoj industriji i građevinskom sektoru.

Sporazum Moskve i Kabula izazvao je zabrinutost na Zapadu, jer Rusija ovim potezom dodatno jača svoj uticaj u Centralnoj Aziji i pokazuje da odbacuje pokušaje međunarodne izolacije koje su SAD i njihovi saveznici pokušali da nametnu i Moskvi i avganistanskim vlastima.