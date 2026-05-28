U Puerto Valjarti, jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija u Meksiku, tri žene su pronađene ubijene u poslednje dve nedelje, a panika je zahvatila sam grad dok se gomilaju dokazi da su zločini delo jedne osobe, prenosi Njujork post (New York Post)

Navodi se da policija sada pregleda dokaze, snimke nadzornih kamera i izveštaje kako bi utvrdila da li su smrti povezane. Sve preminule žene imale su nekoliko sličnosti - sve su bile u ranim do srednjim tridesetim godinama i imale su tetovaže. Sva tri tela su pronađena delimično gola i u izolovanim područjima, saopštila je policija.

Prva žrtva je pronađena 10. maja, u blizini čuvenog vidikovca Rančo El Piruli u Čimborazu. Samo pet dana kasnije, druga žrtva je pronađena na odmorištu pored auto-puta. Treća i najnovija žrtva je pronađena prošle nedelje. Njeno telo je pronađeno bačeno na zemljanom putu u naselju Park Las Palmas.

Iako identitet treće žrtve nije potvrđen, lokalni izveštaji, uključujući Meksiko njuz dejli, sugerišu da je možda nestala 22-godišnja Elizabet Martinez iz Meksika. Na telu su primetni znaci nasilja i navodno je imala tetovaže na vratu, ruci i nadlaktici.

Zvaničnici su naglasili da je istraga još uvek u ranoj fazi i da ispituju mogućnost da su tela žena jednostavno prevezena u Puerto Valjartu nakon što su ubijena na drugom mestu. Strah i panika su se proširili gradom, a spekulacije o potencijalnom serijskom ubici mogle bi dodatno da naštete reputaciji letovališta ove godine.

Američki mediji su izvestili da je grad u februaru opustošen spaljenim autobusima i pljačkama prodavnicama nakon što su članovi kartela izveli odmazdu za smrt ozloglašenog šefa kartela Halisko Nova generacija, El Menča. U to vreme, on je bio najtraženija osoba u Meksiku.

Pol Tampovski, glavni direktor za prihode kompanije Fora Trevel, rekao je za „The Post“ da putnici u tom području treba da imaju „pojačan osećaj svesti, ne do te mere da vam unište odmor, već da budu pametni. Ovo je vreme da malo bolje razmislite i planirate kolika je odgovarajuća količina rizika koju ste spremni da preuzmete“, rekao je on.

Puerto Valjarta je popularno letovalište koje svake godine privlači mnoštvo turista iz celog sveta zahvaljujući prelepim prirodnim pejzažima, prelepim plažama i sunčanom vremenu. Prema rečima meksičkog ministra turizma, grad svake godine primi više od 6,26 miliona posetilaca, od kojih većina dolazi iz Sjedinjenih Država.