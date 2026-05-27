Glumica Anica Lazić ponovo je privukla veliku pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama, gde često prikazuje trenutke iz privatnog života, ali i modne kombinacije koje ne prolaze nezapaženo.

Ovog puta, Anica je objavila fotografiju u potpuno crnom izdanju koje je odmah izazvalo lavinu reakcija među njenim pratiocima.

Pozirala je u mini-suknji, uz koju su se jasno videli halteri, dok je kombinaciju upotpunila visokim potpeticama i kožnim mantilom.

-Bez komentara - kratko je napisala u opisu objave.

Ipak, najveću pažnju privukli su komentari ispod fotografije, gde su pratioci ostavljali brojne komplimente na račun njenog izgleda, uz mnoštvo emotikona vatre i pozitivnih reakcija.

"Velika je to promena za mene"

Podsetimo, otkako se saznalo za njenu vezu sa Lazarom Ristovskim, njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost, najviše zbog razlike od 39 godina između partnera.

Ipak, ističe da sa poznatim glumcem ima skladan i stabilan odnos.

-Lazar je vrlo galantan i često mi govori da sam preskromna, ali je džentlmen ne samo prema meni, nego generalno u životu. Meni je teško da izaberem poklon za njega jer on ne voli torbice, nakit... Sve što sam mu kupila, morala sam da ga teram da ide sa mnom u šoping, što on ne voli, ali uradi - rekla je Anica kroz osmeh, pa dodala:

-Velika je to promena za mene, jer sam odrasla u velikoj porodici, a sada smo on i ja sami. To mi prija, ne kažem da mi je loše. Ispite sam spremala u buci i graji, u pozitivnom smislu, a sada je tu mir koji mi prija, a u kom smo zajedno on i ja. Trebalo mi je vremena da se naviknem. Pored Lazara sam zavolela partnerski odnos i nikada ranije nisam bila luda za tim da se udam. Nisam jurila muškarce, gledala sam sebe, svoj život i posao - konstatovala je svojevremeno.



