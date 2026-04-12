Na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, do 17 časova glasalo je 74,23 odsto Mađara, saopštila je mađarska izborna komisija.

Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 17 časova bila 77,18 odsto. Za novi saziv parlamenta u Mađarskoj je, prema prethodnom saopštenju komisije, do 15 sati glasalo 66,01 odsto birača, a izlaznost u Budimpešti do 15 sati bila je 69,23 odsto.

U prvih sat vremena glasanja, do 7 časova, zabeležena je izlaznost od 3,46 odsto, saopštila je prethodno mađarska izborna komisija. Jutros u 6 časova otvoreno je 10.047 biračkih mesta u Mađarskoj, a pravo glasa do večeras u 19 časova ima oko 7,5 miliona birača u zemlji i više od 500 hiljada u inostranstvu, preneli su danas mađarski mediji.

Objavljivanje preliminarnih rezultata počeće ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta, a očekuje se da će do 23 časa večeras biti obrađeno 92 do 95 odsto glasova. Mađarski premijer Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo izlaznošću i naveo da je "mnogo ljudi glasalo".

"To znači jedno: ako želimo da zaštitimo bezbednost Mađarske, nijedan patriota ne sme da ostane kod kuće. Samo Fides! Gore, do pobede!", poručio je Orban na svom Fejsbuk profilu.

U kasnijoj objavi Orban je naveo da su "mir i bezbednost Mađarske" u pitanju i da odluke donete danas ne mogu kasnije biti poništene.

"Mir i bezbednost Mađarske mogu da zavise od jednog glasa danas. Ovo je odluka koja ne može biti poništena sutra. Danas moramo da branimo Mađarsku! Danas nijedan patriota ne može da ostane kod kuće! Samo Fides! Gore, u pobedu!" - poručio je mađarski premijer.

U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar. Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske. Rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja.

Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje pet odsto glasova. Mađarskog premijera bira parlament prostom većinom glasova, a mađarski predsednik podnosi predlog za mandatara nove vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana, a ako parlament ponovo ne izabere novog mandatara, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore. Ovi parlamentarni izbori su deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.