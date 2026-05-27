Nova drama potresla je Ukrajinu nakon što su ruske snage, prema navodima ukrajinskih medija i lokalnih izvora, ispalile tri hipersonične rakete tipa „Kinžal“, dok su snažne eksplozije odjekivale Hmeljnickom oblašću.

Lokalni nalozi na društvenim mrežama i svedoci sa terena objavili su prve snimke i informacije o detonacijama koje su se čule u regionu koji je i ranije često bio meta vazdušnih udara zbog vojnih aerodroma i skladišta.

Odmah nakon informacija o lansiranju raketa proglašena je vazdušna opasnost na teritoriji cele Ukrajine.

Prema navodima ukrajinskih medija, ruska strana je koristila hipersonične rakete „Kinžal“, koje važe za jedno od najmodernijih i najteže presretljivih oružja u ruskom arsenalu.

Upravo zbog njihove brzine i načina kretanja, standardni sistemi protivvazdušne odbrane imaju ogromne probleme da ih zaustave.

Ono što je posebno izazvalo pažnju jeste činjenica da je tokom napada korišćen izuzetno skup arsenal.

Prema procenama ukrajinskih vojnih i ekonomskih stručnjaka, ukupna vrednost lansiranih raketa mogla bi da iznosi između 14 i 16 miliona dolara.

Hmeljnicka oblast poslednjih godina često se nalazi među prioritetnim metama ruskih udara zbog prisustva vojne infrastrukture, skladišta i aerodroma koji imaju važnu ulogu u logistici ukrajinskih snaga.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj šteti ili žrtvama, dok ukrajinske vlasti nastavljaju da prikupljaju podatke sa terena.

Poslednjih nedelja sve češće dolazi do velikih raketnih udara širom Ukrajine, dok obe strane pojačavaju vojne aktivnosti i upozorenja o mogućoj novoj eskalaciji sukoba.