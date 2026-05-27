Pevačica Viki Miljković danas je stigla na snimanje nove emisije najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde", gde je govorila o tome kako se zaista oseća, s obzirom na to da se finale približava.

Viki je priznala kako se nosi sa emocijama i otkrila da se, kako vreme prolazi, sve više vezuje za kandidate.

- Postoje tenzije, sve mi je nešto u stomaku kako se približava finale. Vezujemo se nekako za te kandidate, ja ih uvek zavolim, sa njima se veselim, plačem, sve živo. Takva sam, možda to nije najidealnije. Ovde su iz nedelje u nedelju svi isti kandidati. Ja se vezujem i za pevače drugih mentora, nije mi svejedno i kad oni ispadnu - iskreno je rekla pevačica.

Veliku medijsku pažnju privukla je i aktuelna priča u kojoj je glavni akter njena kuma.

Naime, kako je objavljeno, pevačica Svetlana Ražnatović viđena je u društvu poznatog italijanskog glumca Simona Suzine, a potom se i sama oglasila zajedničkom objavom.

"Spremiću haljinu za svadbu"

Na tu temu, Viki je dala svoj komentar.

Isprva je priznala da nije ispratila celu priču, ali kada je čula o kome je reč, njena izjava je bila vrlo simpatična.

- Nisam videla, kog glumca? Drago mi je. Spremiću haljinu za svadbu u roku od 24 sata, samo kada bi do toga došlo - istakla je kroz osmeh.

Ko je italijanski zavodnik?

Inače, Simon je italijanski model i glumac najpoznatiji po ulozi u erotskom trileru "365 dana".

Zgodni glumac rođen je u Italiji, gde je diplomirao dramsku umetnost. Javnost ga je upoznala u italijanskom TV rijalitiju "L’isola dei famosi" 2017.

Onda se pojavio u filmu "365 dana: Ovaj dan", zajedno sa Mikeleom Moroneom i Anom Marijom Sjeklucom.

Film je nastavak erotskog trilera "365 dana" koji je imao ogromnu gledanost, ali ga je kritika proglasila izuzetno lošim.

Ipak, frajeri u ovom filmu privlaće veliku pažnju, a sada preti da sa trona skine zgodnog Moronea.