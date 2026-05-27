Turbulentan odnos bivših partnera Anastasije Brčić i Bore Santane u rijalitiju Elita dostigao je tačku ključanja.

Nakon izricanja teških optužbi o navodnim tajnim intimnim odnosima i nervnog sloma koji je usledio, oglasio se Anastasijin blizak prijatelj Ognjen, koji je demantovao sve navode, brutalno zapretio učesniku i u celu priču umešao Uroša Stanića.

Mesecima unazad, njihov boravak obeležen je neprestanim tenzijama, uvredama i međusobnim optužbama.

Poslednjih dana situacija je dodatno eskalirala, te su zbog haosa koji priređuju morali da reaguju i pripadnici obezbeđenja, koji su trčali za njima po imanju.

Do novog karambola došlo je kada je je on optužio da su u rijalitiju imali seksualne odnose koje su krili, preteći da će sada svi saznati detalje.

Bora, Anastasija, Uroš

Tokom ovog sukoba, Anastasija je doživela nervni slom, dok je Bora javno pozivao na njeno zatvaranje u ludnicu, nazivajući je "klošarkom".

Izrevoltiran njegovim navodima i ponašanjem, za medije se oglasio njen drug koji je oštro negirao da je bilo kakvih intimnih odnosa između njih dvoje, nagoveštavajući da će ga umesto letovanja očekuje "pakao" i razvlačenje po sudovima.

"Bio je sa Urošem"

Osim što je najavio da Santanu čeka nezapamćeno raskrinkavanje, šokirao je javnost implicirajući da je imao intimne odnose sa drugim učesnikom, Urošem.

-Možda je bilo s**sa, ali sa Urošem. Nikako da prestane sa boleštinama. Dobiće povratnu. Uslediće mu raskrinkavanje kakvo dugo nije viđeno na portalu. Se**a bilo nije, sve pomno pratim - istakao je potom, te se obratio i svojoj drugarici:

-Da se zna da ni njene reči nisu baš na svom mestu niti ja podržavam onakve reči i ona treba da se smiri i da malo shvati gde je došla, i da se to sve snima i da je gledaju milioni i da pazi šta priča - konstatovao je na kraju za Pink.

Bonus video: