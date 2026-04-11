Pevač Nikola Rokvić povodom Vaskrsa, otvorio je dušu i podelio kako praznici izgledaju u njegovom domu, ali i koliko mu je vera pomogla u najtežim životnim trenucima.



Kako ističe, Vaskrs za njega ima posebno mesto i donosi novu nadu, ali i vraća pravi smisao postojanju. Proslava u njegovoj porodici započinje odlaskom na svetu liturgiju i pričešće sa decom, nakon čega sledi okupljanje za bogatom porodičnom trpezom.

- Jedne godine smo u Novom Sadu kod Bojaninih, jedne godine u Beogradu kod Slavice - rekao je Rokvić, naglašavajući da se najmlađi najviše raduju prazniku, posebno tradicionalnom kucanju jajima, u kojem, kako kaže, deca gotovo uvek odnose pobedu.

Osim toga, ispričao je svoju uspomenu iz Jerusalima, te se prisetio i detinjstva, otkrivši da su mu najlepše uspomene upravo vezane za Vaskrs i porodična okupljanja.

- Brat Marko i ja smo se budili rano i čekali roditelje da počnemo kucanje jajima. To su trenuci koji se pamte ceo život - rekao je Nikola, dodajući da danas posebnu pažnju posvećuje očuvanju porodičnih vrednosti i zajedništva.

Govoreći o roditeljstvu, bio je iskren i emotivan:

- Tek sam sa svojom decom dobio svoj smisao. Kada osetiš tu bezuslovnu ljubav, shvatiš da više ne živiš samo za sebe. Voleo bih da jednog dana kažu da je tata bio tu, da se igrao sa njima i naučio ih pravim vrednostima - dodao je Nikola.

Potom se osvrnuo i na teške životne trenutke kroz koje je prolazio na hodočašću, ističući da mu je upravo vera pomogla da ih prevaziđe.

- Najteži trenuci su ta iskušenja sa životinjama, kad su me napali besni psi ili kad sam išao kroz neke šume, pa sam čuo da tu ima vukova. Tu su se možda neki strahovi javili, ali i to mi je Gospod dao da prebrodim i da shvatim da na bes ne možeš ići besom, već samo smirenjem i mirom. Mnogo sam naučio iz tih nekih težih situacija na koje sam nailazio. A najlepši trenutak mi je bio kad sam stigao, kad sam ispunio svoju misiju. Kad sam shvatio koliko smo uspeli zajedničkim snagama da uradimo mnogi i da pomognemo mnogim ljudima, a prvenstveno deci - ispričao je Rokvić za Republiku.

