Nakon praznika često ostane višak, pa se postavlja važno pitanje – koliko dugo su kuvana uskršnja jaja bezbedna za jelo?

Iako postoji verovanje da jaja ofarbana na Veliki petak ne mogu da se pokvare, stručnjaci upozoravaju da to nije tačno i daju jasne smernice za bezbedno čuvanje i konzumaciju.

Koliko dugo kuvana jaja mogu da stoje u frižideru?

Prema preporukama USDA (Američko udruženje za agrikulturu), kuvana jaja koja se čuvaju u frižideru mogu da se konzumiraju:

do 7 dana nakon kuvanja

bez obzira na to da li su oljuštena ili u ljusci

Ovo pravilo važi i za uskršnja jaja koja su farbana i čuvana na odgovarajući način.

Pravila za bezbedno čuvanje uskršnjih jaja

Da bi kuvana jaja ostala bezbedna za jelo, važno je da poštujete sledeće savete:

stavite jaja u frižider najkasnije 2 sata nakon kuvanja

ne ostavljajte ih na sobnoj temperaturi duže od 2 sata

čuvajte ih na stabilnoj, niskoj temperaturi u frižideru

Nepravilno čuvanje može dovesti do razvoja bakterija i povećanog rizika od trovanja hranom.

Da li su uskršnja jaja bezbedna za decu?

Kuvana jaja koja su pravilno čuvana u frižideru potpuno su bezbedna i za decu, ali je važno da se poštuje rok trajanja od 7 dana.

Ukoliko primetite neprijatan miris, promenu boje ili teksture, jaja ne treba konzumirati.

Najčešća greška nakon Uskrsa

Najveća greška koju mnogi prave jeste ostavljanje uskršnjih jaja van frižidera tokom praznika, što značajno skraćuje njihov rok trajanja.

Zato je ključno da odmah nakon upotrebe jaja vratite u frižider i vodite računa o vremenu koje provode na sobnoj temperaturi.