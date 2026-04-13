Ove godine, uskršnji praznici su bili posebno emotivni i ispunjeni toplinom za bivšu rijaliti učesnicu Enu Čolić, koja je najradosniji hrišćanski praznik provela u domu svoje svekrve, Zlate Petrović.

Zajedno sa svojim partnerom, a Zlatinim sinom, Jovanom Pejićem, Ena je uživala u pravoj porodičnoj idili i harmoničnoj atmosferi.

Kao i svaka prava domaćica, Zlata se potrudila da njen dom odiše prazničnim duhom i da ugosti snajku i sina na najbolji mogući način.

Praznična trpeza bila je bogata tradicionalnim domaćim specijalitetima, dok su u centru pažnje, naravno, bila prelepo ofarbana uskršnja jaja i cveće na stolu.

Ena je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj svo troje poziraju za stolom, a Ena je kratko poručila:

- Srećan Uskrs - napisala je bivša rijaliti učesnica.

Nedugo zatim, objavila je fotku na kojoj su samo ona i njena svekrva Zlata, nazdravljale su čašom belog vina, a pevačica nije skidala osmeh pored snajke.

BONUS VIDEO:

