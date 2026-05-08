Bojana Barović i Nikola Rokvić u ovo vreme 2016. godine venčali su se u manastiru Mileševi, pred najbližim prijateljima i rodbinom.

Oglasivši se ovim povodom na društvenim mrežama, pevač je uz emotivnu fotografiju sa suprugom poručio kako mu je "vreme proletelo".

- Zbog nje sam se izborio sa svojim slabostima... Zbog nje sam se trudio da budem bolji čovek... Zbog nje sam dobio najveće bogatstvo ovoga sveta... Zbog nje i dalje volim... Zbog nje se radujem novim snovima... Zbog nje sam se zavetovao Bogu na večnost... Prolete ovih prvih 10 godina braka, kako si izdržala? Nije loše, a? - istakao je Nikola, koji je s Bojanom dobio troje dece.

Ovim potezom, takođe, izmamio je i niz čestitki fanova.

- Deset plus šest, trpimo se već dugo - istakla je Bojana, uz tortu i raskošan buket kraj kojeg su njih dvoje nazdravili.

Podsetimo, Nikola Rokvić i Bojana Barović su godinama u srećnom braku, a jednom prilikom pevač je govorio o krizi koju su imali.

