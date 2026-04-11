Pevačica Andreana Čekić progovorila je o pokojnom bratu pevača Darka Lazića, Draganu, te je ispričala da je i dalje teško prihvatiti da ga više nema.

Objasnila je kakvo je stanje u domu pevača u Brestaču, budući da je sada stub porodice.

- Darko i Dragan su uvek voleli praznike i običaje. Kada je Božić, oni su među prvima koji okupljaju porodicu, rodbinu i prijatelje. Sada, uprkos svemu, u njihovom domu vlada posebna emocija pojačana ljubav prema majci i Draganovim ćerkama. Darko je svestan da je sada stub porodice. Oduvek se gledalo na njega kao na nekoga ko drži sve pod kontrolom, ali to je često teret kada si javna ličnost - rekla je pevačica, pa je nastavila:

- To je stanje u koje ne želiš da poveruješ. Gledaš, a ne prihvataš stvarnost. Darko je imao nadu da će Dragan preživeti. To su trenuci kada shvatiš koliko si nemoćan. Samo sam želela da budem tamo. Ne postoje reči koje mogu da uteše. Zahvalna sam svim ljudima koji su bili uz Darka i koji će tek biti - istakla je Andreana.

"Uvek je bio nasmejan"

Andreana Čekić otkrila je i po čemu najviše pamti Dragana.

- Pamtim ga po osmehu. Uvek je bio vedar, nasmejan i nenametljiv. Voleo me je i poštovao. Trudio se da bude pravi domaćin. Darko jeste sličan, ali Dragan nikada nije želeo da bude u centru pažnje bio je tih, brz, duhovit i uvek dobro raspoložen - zaključila je Čekićeva za Kurir.

