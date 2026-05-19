Popularna pevačica Katarina Grujić bila je gošća u najnovijoj epizodi emisije Istina ili klik, gde je u iskrenom intervjuu progovorila o navodnim burnim izlascima i pijanstvima sa svojom kumom Andreanom Čekić, otkrila šta zaista misli o kaverima Nataše Bekvalac i Jelene Karleuše, a onda brutalno raskrinkala navodni estradni rat sa Radom Manojlović.

- Nije istina, kao i kod svakog čoveka, naravno da ih je bilo, ali nismo pravile gluposti i to je najbitnije od svega - rekla je Katarina, a na pitanje da li pamti svoje najveće ili prvo kritično pijanstvo, te da li je u provodima gubila lične stvari, kroz smeh je otkrila.

- Kod mene jedna dobra stvar je ta što ja, koliko god da pijemo i da smo na nekoj proslavi, znam svoju granicu, stvarno nikada mi se nije dešavalo da sam padala, da sam gubila stvari, da ne znam gde se nalazim, mislim da se i te kako kontrolišem u izlasku i kada pijem - otkrila nam je pevačica.

Nakon priče o privatnom životu, razgovor se nadovezao na muzičke aktuelnosti i autorska prava. Pevačica je zatim iznela i svoje mišljenje o aktuelnim kaverima koji su preplavili scenu, sa posebnim osvrtom na obrade njenih hitova od strane Nataše Bekvalac i Jelene Karleuše, ali nam je i otkrila da li ima favorita između te dve obrade.

Nemam favorita, i jedan i drugi kaver je dobar stvarno, na drugačiji način od originala i svaka je otpevala u svom stilu, što je prepoznatljivo i sviđa mi se i jedna i druga. Čula sam naravno kada su izašli, čak sam i šerovala Natašu koja me je i tagovala, Nataša mi se bila i javila i stvarno divno sa njene strane. Generalno, original uvek slušam na radiju, na radiju puštaju original, ali čula sam naravno kavere kada su izašli - bila je iskrena Kaća.

ŠTA JE POZADINA NAVODNOG SUKOBA SA RADOM MANOJLOVIĆ?

Za sam kraj razgovora, Kaća je prokomentarisala navodni estradni rat sa kolegicom Radom Manojlović, koji je navodno izbio zbog muškarca i nikada realizovanog dueta sa Harisom Berkovićem. Pevačica je stavila tačku na ove priče i otkrila u kakvim su zapravo odnosima.

- Rada i ja smo u super odnosima, ne znam ko je šta pričao, ali Rada i ja smo stvarno super i čule smo se i čestitala mi je na pesmama i dolazi na promociju i moj rođendan, tako da ćemo se družiti. Što se tiče dueta sa Harisom bilo je to nešto davno, ali nikada mi to nismo realizovali. Pretpostavljam da su novinari napravili rat, jer stvarno ja nikada nisam bila u lošim odnosima sa Radom - zaključila je Katarina Grujić u emisiji Istina ili klik.

