Darko Lazić proslavio se u takmičenju "Zvezde Granda", nakon čega je izgradio uspešnu muzičku karijeru i pozicionirao se na sam vrh estrade.

Danas važi za jednog od najpopularnijih folk izvođača, dok je malo poznato da je završio srednju frizersku školu.

Kako je ranije isticao, ta profesija ga je privlačila i ozbiljno je razmišljao da se njome bavi, ali je kasnije započeo muzičku karijeru, snimao pesme i punio klubove, te je shvatio da je estrada znatno isplativija, zbog čega se nikada nije bavio zanatom.

"Darku je noću najgore"

Njegova supruga Katarina Lazić nedavno je otkrila kako pevač prolazi kroz težak period nakon smrti rođenog brata Dragana Lazića (32) koji je poginuo u stravičnoj saobraćajnoj nesreći 11. marta u blizini Šapca.

-Nije, nije mu lako. Verujem i da mu nije lako ni da zapeva, ali on mora biti nasmejan. Mislim, niko neće doći da gleda nekog ko je na bini namršten. Jednostavno, to je opis njegovog posla, da on zabavlja ljude, da nasmeje ljude, ali i sigurna sam da mu nije lako ni da se nasmeje, ni da bude raspoložen, da deluje raspoloženo i kad nije raspoložen. Ali opet kažem, sve je to u opisu njegovog posla, tako da mislim da on to dobro gura. Gledam da budem uvek uz njega i pre svega ovoga, a pogotovo sada, a i mislim da ga deca dosta oraspolože. Mislim da ga deca dosta podižu što se tiče svega toga. Volim i ja da ga podižem, da pričam s njim, da budem uz njega - rekla je ona.

Dodala je da je slična situacija i sa članovima porodice, uključujući Darkovu majku i suprugu pokojnog Dragana, ističući da im je najvažnija podrška dece.

-Mislim da su ključna stvar deca, samo deca, da ih oni podižu, da ih održavaju i da nema toliko dece kod nas da bi to sve bilo mnogo teže i mislim da se svi nekako zbog te dece drže. Baš onako gledamo da smo svi tu zajedno, da se oni igraju i da su stalno nasmejana. Nekako mislim da stvarno izvlače tu situaciju - navela je potom.

"Priseća se nekih trenutaka"

Istakla je i da su mu noći najteže, kada ostane sam sa svojim mislima.

-Uglavnom je to uveče kad deca odu u krevet, kada ostane sam ili sa mnom. Mislim da mu je nekako tada najteže, onda se priseća nekih trenutaka. Na primer, evo baš juče smo se penjali na drvo i brali trešnje i njemu je uveče bilo teško, bilo mu je i u tom trenutku teško, ali uz tu decu to je prošlo kroz šalu i bilo je okej. Međutim, uveče kaže da se setio da je to isto radio sa svojim bratom i onda mu je onako bilo izuzetno teško. Kada prolazi kroz stvari koje je radio sa njim, vraća mu se film - objasnila je Katarina za Blic.