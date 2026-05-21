Pevačica Andreana Čekić pojavila se na glamuroznoj proslavi povodom promocije novog albuma i rođendana svoje kume Katarine Grujić. U otvorenom razgovoru za Alo, Andreana je otkrila detalje njihovih ludih provoda, prokomentarisala goruće estradne teme, viralan snimak Cece Ražnatović i Milice Pavlović, ali i javno priznala da je, poput kume, imala ozbiljne probleme sa menadžerima koji su joj kočili karijeru.

Andreana je sinoć bila jedna od najzapaženijih gošći na duplom slavlju svoje kume Katarine Grujić. Pevačica je pred našim kamerama sumirala utiske o njihovom odnosu, ali i o svemu onome što intrigira javnost. Na samom početku, pitali smo je kako izgledaju njena i Kaćina druženja i zajednički izlasci, s obzirom na to da važe za jedne od najvećih veseljaka na estradi.

- Mi se jako lepo provodimo, volimo da se okupimo, imamo svi puno obaveza ali kada se sastanemo svi to onda bude cirkus i naravno dešava se i da ostanemo duže i da se popije koja više - iskrena je Andreana. Na pitanje o najvećem pijanstvu i tome da li u takvim situacijama gubi lične stvari, pevačica je kroz smeh odgovorila.

- Imala sam smešnih pijanstava koliko hoćeš, genralno stvari nisam nikada gubila kada se napijem ali rekli su mi moji prijatelji da sam ja generalno presmešna kada popijem i imam smešne izjave, ali verovatno su tako neke situacije smešne samo meni i mojim prijateljima.

Kao vrhunski vokal, Andreana je prokomentarisala i ovogodišnju Evroviziju, ali i spekulacije o tome ko bi Srbiju trebalo da predstavlja sledeće godine.

- Malo sam stigla da ispratim, gledala sam prvo polufinale kada je Srbija nastupala, bili su fenomenalni momci svaka čast - rekla je pevačica. Na pitanje da li je Tea Tairović idealan favorit za sledeću godinu, Čekićeva nema dilemu.

- Ja sam za da ide Tea na Evroviziju. Ona je neko ko je pre svega odličan šoumen, zna šta je velika bina i mislim da bi se ona baš lepo spremila za Evroviziju - bila je iskrena Andreana. Takođe, prokomentarisala je i izjavu Marije Šerifović da bi možda ponovo probala da pokori Evropu.

- Podržavam da Marija ode opet na Evroviziju, ko će ako ne ona.

Hitmejker Dejan Kostić nedavno je izjavio da bi upravo Andreanu voleo da vidi na evrovizijskoj sceni, a evo šta ona kaže o tome i o potencijalnoj prijavi za PZE.

- Ja sada više razmišljam o nekom solističkom koncertu svom. Pričali smo Deki i ja na temu Evrovizije, svaki put kada smo uradili dobru baladu, posle dva meseca me on nazove i kaže trebali smo voo prijaviti na Pze. Postoji mogućnost ako on bude imao neku viziju i pesmu za mene ja ću biti spremna na to - priznala je Andreana.

"Imala sam problema sa menadžerima"

Andreana se osvrnula i na bolnu temu mnogih estradnih umetnika - loš tajming i greške menadžerskih timova. Njena kuma Katarina Grujić javno je priznala da do sada nije imala solistički koncert jer je menadžeri nisu "pogurali" kada je trebalo, a Andreana potvrđuje da je prošla kroz identičan pakao.

- Da, imala sam i ja problema, ali zato sada imam prave ljude oko sebe i to je jako bitno. Ja se slažem sa Kaćom, ali mnogi od nas to nemaju. Mislim da mi trebamo prvo da sazrimo, jer kad nemaš adekvatan tim onda moraš da menjaš to, kao što smo i Kaća i ja uradile, i neke stvari moraš sam da uzmeš u svoje ruke - otkrila je pevačica.

"Kada je gužva, ne možeš da stojiš gde hoćeš"

Veliku prašinu u javnosti podigao je viralan snimak na kojem Ceca Ražnatović i Milica Pavlović đuskaju zajedno, što je izazvalo brojne osude na račun Pavlovićeve. Andreana je dala svoj jasan sud o ovoj situaciji.

- Iskrena da budem nisam to lepo ispratila. Reći ću ovako, kada je neki veliki događaj kao što je večeras Kaćin rodjendan, ja sam sigurna da postoji neko ko nije baš u nekim sjajnim odnosima sa nekim, ili su se družili ranije a sada više ne, ali na takvim događajima je gužva i ne možeš da stojiš gde hoćeš, tako da ako je neko pored tebe ne znači da si sa njim došao i ne znači da ti prija njegovo društvo - zaključila je Andreana za Alo!

