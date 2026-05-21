Odnos između Marine Gagić i Darka Lazića godinama je bio pod budnim okom javnosti. Mnogi su verovali da će svoju ljubav krunisati brakom, posebno nakon veridbe i rođenja sina Alekseja, međutim usledio je raskid koji je izazvao veliku pažnju medija.

Marina je danas veoma aktivna na društvenim mrežama, gde često prikazuje trenutke iz privatnog života, ali i ispoljava svoje stavove o ljubavi i međuljudskim odnosima.

Ovoga puta osvrnula se na razliku između pravog i pogrešnog muškarca, pa je sa pratiocima objavila citat koji je privukao veliku pažnju.

- Pogrešan muškarac te nauči da možeš sama. Pravi muškarac zna da možeš, ali ti ne da da moraš sama - glasila je poruka koju je objavila.

Otkrila u kakvim je odnosima sada sa Darkom

Podsetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je započela vezu sa Darkom Lazićem.

Nakon njihovog raskida često se spekulisalo o odnosu bivših partnera, a jednom prilikom istakla je da joj je najvažnije da zbog sina ostanu u korektnim odnosima.

- Neka naš odnos ostane baš kakav jeste sada. Za sada smo u normalnim i dobrim odnosima i tako će ostati sve dok su obe strane za tu opciju. Samo treba da se zadrži ovakav odnos. Ne da se preteruje, nisam za tu opciju, ali da komunikacija bude korektna zbog deteta. Ništa više od toga. Sada viđa dete redovno i sve je najnormalnije - rekla je ranije za domaće medije.