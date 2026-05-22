Katarina Lazić, influenserka i supruga Darka Lazića, dotakla se situacije u kojoj se našao njegov kolega Sloba Vasić, koji je bio hospitalizovan u bolnici "Laza Lazarević", a potom danas i pušten.

-Svi smo se iznenadili neprijatno. Nismo se čuli sa Slobom, ali smo se čuli sa Lelom, tako da smo sa njom u svakodnevnom kontaktu, te želimo Slobi da se što pre oporavi i da opet bude sa nama - rekla je ona.

Na pitanje da li je bila upoznata sa informacijom da pevač ima problem sa alkoholom, odgovorila je:

"Nismo mogli ni da pretpostavimo"

-Zaista to ne znam. Bili su kod nas za Prvi maj. Darko ne pije, nije pio, nije pio ni Sloba. Stvarno nisam znala ništa vezano za to. Sve je bilo u redu, najnormalnije. Nisam primetila ništa neobično niti čudno. Baš nam je bilo lepo. Svirali su harmoniku, mi žene smo sedele pored njih, pričali i slušali ih kako sviraju. Nismo mogli ni da pretpostavimo da može da dođe do ovako nečega - navela je Katarina.

Dodala je i da sa njim nisu razgovarali o njegovoj borbi sa anksioznošću.

-Čula sam iz novina, ali nismo stvarno pričali sa njim na tu temu. Trudimo se da uvek imamo pozitivne teme kada provodimo vreme zajedno, tako da jesam to čula iz novina, ali ga nismo ništa pitali u vezi sa tim - konstatovala je na kraju.

