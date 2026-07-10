U Eliti 9 samo 10 dana pred kraj srasti se ne smiruju, a Veliki šef je ponovo bio prinuđen da hitno reaguje i oštro kazni pojedine učesnike rijalitija zbog nepoštovanja osnovnih pravila života u Beloj kući i to samo 10 dana pred finale.

Jutro u Eliti donelo je nevolje za troje takmičara koji nisu ispoštovali kućni red. Zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, odmah nakon buđenja, novčano su kažnjeni: Sandra Todić, Ivan Marinković i Anastasija Brčić.





Dobro poznata pravila nalažu da takmičari imaju svega nekoliko minuta da ustanu iz kreveta nakon što se oglasi muzika za buđenje i upale svetla u spavaćoj sobi.

S obzirom na to da Anastasija, Ivan i Sandra jutros nisu na vreme napustili svoje krevete, usledio je brz odgovor produkcije u vidu novčanih kazni.

Ostaje da se vidi da li će nakon ovog udarca po džepu pomenuti učesnici sledeći put biti brži na nogama.

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