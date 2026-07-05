Bivši učesnik rijaliti programa Bora Santana odlučio je da stavi tačku na sve spekulacije i javno se obrati svojoj bivšoj supruzi Milici Kemez, kojoj je uputio ponudu za rešavanje zajedničke imovine.
Tokom razgovora sa cimerkom Aneli Ahmić, Bora je odlučio da pošalje jasnu i direktnu poruku bivšoj supruzi u vezi sa prodajom zajedničkog placa.
Bora Santana se obratio bivšoj supruzi
Kako je istakao, njegov cilj je da ovo životno poglavlje zatvori bez dodatnih sukoba, prepirki i medijskih natpisa, te je zamolio Milicu da ne žuri sa prodajom dok on ne izađe.
Tom prilikom otkrio je i o kojoj se cifri radi.
- Čujem da je ona želela da proda plac za 6.000 evra, ali ja ću ga otkupiti za 10.000 evra. Dobićeš koliko treba, nemoj da brineš - poručio je Santana pred kamerama.
Ponuda za zajednički plac
Kako navodi, spreman je da učini sve kako bi obe strane bile zadovoljne, a dodatnu pažnju privukla je njegova izjava o planu koji ima nakon kupovine.
Šok klauzula u kupoprodajnom ugovoru
Istakao je da će u kupoprodajni ugovor uneti posebnu klauzulu kojom se obavezuje da svoju bivšu suprugu više nikada neće pominjati u negativnom kontekstu, niti iznositi uvrede na njen račun.
Takođe, naveo je da ima poseban plan za kupljeni plac, koji ona prodaje.
-Taj plac ću pokloniti kome treba, to ćete javno čuti - rekao je on, ne želeći da otkrije više detalja o budućem vlasniku.
Ostaje da se vidi da li će Kemezova prihvatiti ovu ponudu i da li će ovaj potez označiti konačan kraj njihovih nesuglasica.
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