Maja Marinković i Asmin Durdžić su tokom prethodne noći razmenili žestoke i do sada najteže javne prozivke, u koje su, prema navodima, bile umešane i njihove porodice, što je dodatno eskaliralo već napetu situaciju između njih.

Iako je deo javnosti smatrao da je njihov emotivni odnos definitivno završen, usledilo je iznenađenje.

Jutarnje pomirenje koje je ponovo ostavilo publiku u šoku.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je Asmin prethodno zamolio porodicu da ga se odrekne ukoliko ponovo uđe u vezu sa njom nakon svih uvreda.

"Mi smo ga se svi odrekli zbog Maje"

Tim povodom oglasio se Mustafa Durdžić, koji je otvoreno izrekao svoj stav o celoj situaciji:

-Mi smo se svi njega skoro i odrekli zbog Maje. Trenutno se nalazim u fazi razmišljanja da li ćemo uopšte dolaziti u Beograd zbog tog odnosa. Ne znam šta se dešava sa njim, ali mislim da je podlegao raznoraznim pretnjama. Jedan muškarac ni po pitanju života i smrti ne bi nikad više bio sa devojkom koja je iznela toliko laži o njemu i porodici. Nek me prebiju i ubiju, ali sa Majom nikad, ne! Pored toga i Taki, umesto da se zahvali, on ponižava, ali mu neću odgovoriti jer ipak ne možemo svi biti Beograđani - izjavio je vidno besan i razočaran.

"Ne želim da me sin upoznaje sa svojim devojkama"

Podsetimo, i Asminova majka Mevlida ranije je istakla da ne želi da ugosti Marinkovićevu, naglasivši da ne podržava njihov odnos.

-Nije problem da ona dođe kao gost, ali da ja to želim, ne. Znam da to ne može da funkcioniše. Ne želim da me sin upoznaje sa svojim devojkama dok ne dođe ona prava, jer sam se svaki put razočarala. Nikako ne bi mogla da napravi ništa. Da mi se tako nešto u kući desi, nikada više nikome na vrata ne bih otišla. Ne kažem to samo za Maju, nego generalno, nijedna žena ne bi to mogla. Rekla sam da nisam za taj odnos, jer tu nema nikakve perspektive. Nema ljubavi, mislim da im je samo dosadno - navela je tada.

Alo/Pink