Rijaliti učesnik Asmin Durdžić pred svoju partnerku Maju Marinković stavio je ultimatu, samo 11 dana pred završetak Elite 9.

Naime, on joj je otvoreno poručio da će nakon završetka rijalitija "Elita 9" morati da donese konačnu odluku – ili on, ili njen otac Taki Marinković.



Sukob se dogodio u pušionici, kada se povela tema o Asminovom odlasku na žurku i komentarima koji ga prate.

- Ti se pališ na komentar što nisam išao na žurku da ne bih gledao, hoćeš da je**m sada na stolu?! Ovakve žene me ne zanimaju za tri života, znaš kakve žene sam j***vao napolju. Ne idem na žurku dobrovoljno, idem zbog tebe na žurku“, ljutito je izjavio Asmin, stavljajući Maji do znanja da ga druge devojke ne interesuju.

Maja je pokušala da smiri situaciju i izrazi kajanje:

- Meni je žao, šta da radim, ne mogu da vratim vreme - istakla je ona.

Međutim, Asmin nije bio raspoložen za njena objašnjenja, pa joj je odbrusio da mu „ne grize mozak“.

Kada ga je Maja optužila da „hvata na galamu“, on je uzvratio još oštrijim tonom, zahtevajući od nje da ga ne provocira i da ćuti. U tom trenutku usledio je ključni zahtev: „Ti odluči da li ćeš sa mnom ili sa Takijem“.

Zatečena ovim direktnim zahtevom, Maja je burno reagovala: "Sada da odlučim?! Sada menjaš ploču".

Asmin je potom nastavio da objašnjava svoj stav prema vernosti i samopouzdanju koje poseduje kada su žene u pitanju.

- Ja nikoga nisam gledao, kada gledam, kada mi se svidi, ja je je*em sto odsto. Ne postoji žena koja mi se nije svidela, a da je nisam osvojio. Ako mi se ne svidi, ništa od toga - zaključio je on.

BONUS VIDEO: